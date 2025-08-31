Siber suça 19 ilde eş zamanlı operasyon! 189 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde düzenlenen siber suç operasyonlarında 198 şüphelinin yakalandığını ve 189 milyon 87 bin TL değerinde para ile mal varlığına el konulduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüpheliyi yakalayarak, 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el koyduk."

49 kişinin tutuklandı

Yerlikaya, 19 ilde "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 49 kişinin tutuklandığını, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerleri hakkında işlemlerin sürdüğünü belirtti.