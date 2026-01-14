Siber suçlara darbe: 16 ilde 126 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür ülke genelinde yürütülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 126 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

16 ilde 16 tutuklama

Bakan Yerlikaya, söz konusu operasyonlarla yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi gibi suçlar üzerinden vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin önüne geçildiğini belirtti. 16 il merkezli yürütülen çalışmalarda yakalanan şüphelilerden 16’sının tutuklandığını, 41’i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğünü açıkladı.

Yasadışı bahis, kumar, kripto dolandırıcılığı...

Yapılan tespitlere göre şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerine para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden ürün satışı ve kripto yatırım danışmanlığı temalarıyla dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri belirlendi. Ayrıca kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulanmasına yönelik paylaşımlar yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları da tespit edildi.