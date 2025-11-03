Siber suçlara dev operasyon! 404 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde yürütülen operasyonlarda 539 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 190'ının tutuklandığını açıkladı. "Çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik 59 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 404 milyon TL değerinde 7 şirket, 3 konut ve 5 arsaya el konuldu. Yerlikaya, "Şüpheli bir durumda 112'yi arayın, biz gereğini yaparız”" mesajıyla vatandaşlara çağrıda bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 539 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların “çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik olarak 59 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiğini belirtti.
190 şüpheli tutuklandı
Operasyonlar kapsamında 190 şüpheli tutuklanırken, 111 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü bulundurmak, sahte internet siteleriyle dolandırıcılık yapmak, mobil bankacılık hesaplarını ele geçirerek haksız kazanç sağlamak, yasa dışı bahis oynatmak ve pos tefeciliğiyle para transferi yapmak gibi suçlara karıştıkları tespit edildi.
EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 404 milyon TL değerinde 7 şirket, 3 konut ve 5 arsaya el konuldu.
"Siz bizi arayın, gereğini yapalım"
Yerlikaya, "Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, açıklamasının sonunda vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım" dedi.
