Siber suçlara yönelik 25 ilde operasyon: 76 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, hırsızlık ve çevrimiçi çocuk istismarına yönelik 8 il merkezli geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Toplam 25 ilde operasyon

Bakan Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti. Sakarya, Antalya, Osmaniye, Aydın, Hakkari, Erzurum, Bolu ve Tekirdağ merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Mersin, Eskişehir, İzmir gibi toplam 25 ilde yapılan operasyonlarda, şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferine aracılık ettiği, sosyal medya üzerinden "büyü yapma/bozma" adıyla dolandırıcılık yaptığı ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarını ele geçirerek paralarını farklı hesaplara aktardığının MASAK raporlarıyla belirlendiği bildirildi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktaran Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MASAK çalışanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin, biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.

(İHA)