"Siber suçlarla mücadele" kapsamında son 1 haftada 284 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "siber suçlarla mücadele" kapsamında son 1 haftada 284 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince 48 ilde operasyonlar düzenlendiğini ifade etti.

Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli hırsızlık ve bilişim sistemlerine girme suçlarından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 284 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yüksek kazanç vaadiyle yatırım, düşük faizli kredi, ürün satışı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi."

Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin hakkında, "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "çevrim içi çocuk müstehcenliği", "bilişim sistemine girme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldığını belirtti.

Operasyonları düzenleyen kamu görevlilerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadesini kullandı.