Siber suçlular şimdi de popüler DJ'leri kullanıyor

21 Nisan 2020

Dünya nüfusunun çoğunu evde kalmaya zorlayan koronavirüs salgını, elektronik müzik sektörüne çok büyük etki etti. Coachella, Ultra, SXSW, Glastonbury, Time Warp gibi önemli müzik etkinlikleri iptal edildi veya ertelendi. Bazı ünlü sanatçılar Facebook Live, YouTube ve hatta Twitch gibi çevrim içi yayın servislerine yönelmek zorunda kaldı. Ancak, kullanıcılar sevdikleri DJ’lerin yaptıkları yayınları takip ederken dikkatli olmalı. Kaspersky araştırmacıları, DJ Mag dergisinin dünyanın en popüler DJ’leri listesinde yer alan isimlerden bazılarının parçalarında zararlı dosyaların gizlendiğini keşfetti. Bunlar arasında tüm dünyaca ünlü David Guetta ve Calvin Harris gibi isimler de var. Elektronik müzik tutkunlarından yararlanmak isteyen siber suçlular bu isimleri zararlı dosyaları yaymak için kullanıyor. Bu dosyalarda reklam yazılımlarından Truva atlarına kadar birçok farklı tehdit türü yer alıyor. Bunlar verileri yok etmek, engellemek, değiştirmek veya kopyalamak ya da bilgisayarların ve ağların performansını düşürmek için kullanılabiliyor.

İnsanların evde daha çok vakit geçirmeye başladıkça daha fazla içerik tükettiklerini söyleyen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Anton Ivanov, ancak yayınlar veya çevrimiçi hizmetler üzerinden müzik dinlemenin bir zararı yok fakat sevilen şarkıları cihazlara indirirken dikkatli olmak gerektiğini vurguladı. Yaptıkları araştırma zararlı yazılımların bu tür dosyalara gizlenebildiğini gösterdiğini kaydeden Ivanov, “Kullanıcılar, olası tehditlerden korunmak için ek önlemler almaya özen göstermeli. Sanatçının son albümlerinin ve parçalarının adlarını iki kez kontrol edin. Dosya adı şüpheli görünüyorsa veya şarkıyı daha önce hiç duymadıysanız indirmeyin. Çevrimiçi dinlemek amacıyla müzik indirmek için Spotify veya Audiomack gibi güvenilir kaynaklardan yararlanın. Birçok farklı tehdide karşı kapsamlı koruma sağlayan, Kaspersky Security Cloud gibi güvenilir güvenlik çözümleri kullanın” dedi.

Kaspersky, bu zararlı dosyaları şu isimlerle tespit ediyor: