Siberağ-14 operasyonu: 240 milyon TL işlem hacmi bulunan 20 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma tarafından 6 ilde düzenlenen “Siberağ-14” operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına karıştıkları belirlenen 20 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Ankara, Aydın, Manisa, Hatay, Zonguldak ve Mersin’de İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında 9 şüpheli tutuklanırken, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

6 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlediğimiz “SİBERAĞ-14” operasyonlarında; hesaplarında yaklaşık 240 Milyon TL işlem hacmi bulunan 20 şüpheli yakalandı ❗



⛔9'u TUTUKLANDI.

⛔7’si hakkında adli kontrol kararı… pic.twitter.com/hH16R7DHdi — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 4, 2025

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden kripto para sistemi içinde yüksek kazanç sağlama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Ayrıca, internet ortamında ikinci el eşya, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında sahte ilanlar oluşturarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Bunun yanı sıra, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşvikleri ve oynanması yönünde reklam paylaşımları yaptıkları belirlendi.

Operasyonlar sonucunda, şüphelilerin hesaplarında toplam 240 milyon Türk lirası işlem hacmi olduğu tespit edilirken, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, taşınabilir bellek ve banka ile kredi kartları ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya’dan kararlılık mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara karşı yürütülen mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, güvenlik güçlerinin operasyonlarını kesintisiz sürdüreceğini belirtti. Vatandaşların dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Yerlikaya, siber suçlarla mücadelede teknolojik altyapının daha da güçlendirileceğini açıkladı.