Sibirya soğukları 10 gün daha etkisini sürdürecek: İşte ilerleyen günlerde kar yağışı beklenen iller!

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisinde olan Türkiye'yi soğuk havalar bir süre daha terk etmeyecek.

Soğuk havanın önümüzdeki hafta da yurt genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da pazar günü hafif yağmur ve sulu kar yağışı bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 1-2 derece olacak.

Bursa'da hafif sulu kar ve yükseklerde kar var, sıcaklık 5 derece.

Ankara puslu ve 3 derece.

İzmir'de kuvvetli rüzgarın etskisiyle hissedilen sıcaklık 4 derece. A

Antalya parçalı bulutlu 13 deece.

Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir boyunca yağış yağmur ve yüksek kesimlerde kar olarak orta kuvvette devam ediyor. Kuvvetli poyrazla birlikte hissedilen sıcaklık 1-2 dereceleyi bulması bekleniyor.

Pazartesi günü kar etkisini artıracak

Pazartesi günü, İç Anadolu'da kar yağışı zayıf, şiddetli don ve buzlanma var. Gece sıcaklıklar Kayseri'de -10, Sivas'ta ise -8 dereceye kadar düşecek. Pazartesi Sivas-Niğde hattında kar yeniden etkisini artıracak.



Ege'de sıcaklık düşüyor

Ege güneşli, rüzgar nedeniyle sıcaklık termometre değerinin altına düşüyor. Dikili- Bodrum, Marmaris hattında sıcaklık 4-5 derece hissedilecek. Afyonkarahisar hava sıcaklığı 2 derece. Bölgede zirai don sürüyor.

Akdeniz'de hava sıcaklıkları düşük

Akdeniz'de hava kapalı olacak. Adana 14, Kahramanmaraş 9, Hatay 11, Isparta 6 derece. Zirai dona karşı sera üreticileri tedbirli olmaları yönünde uyarı yapılıyor. Pazartesi günü Adana bölümünde yağış var.

Karadeniz'e çarşamba günü yağış geliyor

Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Samsun ve Trabzon köyleri boyunca kar yağışı aralıklı sürüyor. Zonguldak yağmurlu, Bolu 2, Samsun 6, Trabzon 7 derece.

Doğu ve Güneydoğu'da pazar hava parçalı bulutlu. Sabah sis ve şiddetli don olayları görülebilir. Pazartesi Gaziantep, Diyarbakır, Malatya arasında yağmur ve kar olacak.