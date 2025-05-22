SICAK GELİŞME: 10. Yargı Paketi son durum nedir? 10. Yargı Paketi Meclis'te ne zaman görüşülecek? Af gelecek mi?

Yeni yargı paketi için bekleyiş devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konu ile ilgili yaptığı açıklamalar sıkı şeklide takip ediliyor. Her gün konu ile ilgili aramalar yapılıyor ve "10. Yargı Paketi son durum nedir" sorusu geliyor. İşte bugünkü gelişmeler...

10. Yargı Paketi son durum nedir?

10. Yargı Paketi'nin çalışmaları tamamlandı. Taslak AK Parti Meclis Grubu'na geldi. 22. Mayıs itibarıyla ne zaman TBMM'de görüşüleceği henüz bilinmiyor. Edinilen bilgiye göre yargı paketinde af yok. Kovid-19 izni olacak ve yaklaşık 50 bin kişi cezaevinden çıkarılacak.

DEM Parti'den 10. Yargı Paketi açıklaması (22 Mayıs)

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, "10. Yargı Paketi daha fazla geciktirilmeden bayram öncesi Meclis gündemine derhal getirilmeli." dedi.

Ayan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10. Yargı Paketi'nin, Meclis'in hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları konularında samimiyetini gösterecek önemli bir turnusol kağıdı olacağını söyledi.

Türkiye'deki cezaevlerinin kapasitesinin 300 bin, hükümlü sayısının ise yaklaşık 400 bin olduğunu aktaran Ayan, hükümlülerin insani olmayan koşullarda, insan onuruna aykırı bir şekilde cezaevlerinde tutulduğunu öne sürdü.

10. Yargı Paketi'yle ağır hasta hükümlülerin serbest bırakılmasını ve bu kişilerin hastanelere gönderilerek tedavilerinin gerçekleştirilmesini isteyen Ayan, "10. Yargı Paketi daha fazla geciktirilmeden bayram öncesi Meclis gündemine derhal getirilmeli. Aksi halde yüzbinlerce insan için bir bayram daha kara bir bayrama dönüşecektir." diye konuştu.