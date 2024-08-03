Sıcak havalar cilt hastalıklarını tetikledi: Vatandaş hastanenin yolunu tuttu

Bakteri kaynaklı oluşan ve yaz aylarında daha sık görülen bir cilt hastalığı olan ‘İmpetigo’ bazı vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle ağız, burun çevresiyle birlikte el ve ayaklarda kızarıklıkla beraber vücutlarında yaralar oluşan vatandaşlar hastanelerin yolunu tutuyor.

Daha çok sıcak ve nemli havalarda yaygınlaşan hastalığı; deride oluşan sıyrık, çizik ve çatlak ile birlikte kötü hijyen şartlarının da tetiklediğini ifade eden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Cildiye bölümünde görevli Dermatoloji Uzmanı Doktor Nurgül Bayram, bu vaka ile karşı karşıya kalanları yakınları ile temastan kaçınması konusunda uyardı.

“Bakterinin bulaşıcılığı yüksek olduğu için temastan kaçınmak gerekiyor”

Herhangi bir sıyrık, travma durumunda derinin o bölgesinin temiz tutulması gerektiğine dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Doktor Nurgül Bayram, “İmpetigo hastalığı sık gördüğümüz, özellikle çocukları tutan ve oldukça bulaşıcı bir bakteriyel deri enfeksiyonu aslında. Daha çok sıcak ve nemli havalarda görülmekte. Özellikle deride oluşan sıyrık, çizik, çatlak, travma ve kaşıma gibi durumlarda sonra bu bölgede cilt bariyeri bozuluyor ve cilt bariyerinin bozulmasıyla staphylococcus aureus dediğimiz bir bakteri bu bölgede çoğalmaya başlıyor. Bu bakteri enfeksiyonun bulaşıcılığı yüksek olduğu için bir yerden başka bir yere bulaşabilir ve kişiden kişiye temasla da bulaşabiliyor aynı şekilde. Bu yüzden kişiler arasında temastan kaçınmak gerekiyor. Yine elleri bol su ve sabun ile yıkamak gerekiyor. Herhangi bir sıyrık, travma durumunda derinin o bölgesini iyi bir şekilde temiz tutmak gerekiyor” dedi.

“İmpetigo hastalığı bir çocukta oluştuğunda aileleri endişe etmesinler”

Hastalığı fark eden ebeveynlere endişe etmemeleri hususunda uyarıda bulunan Bayram, “Bu bakteriyel deri enfeksiyonu çok nadir de olsa başka daha ciddi komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Başka hastalıklarla karışmasın diye mutlaka Dermatoloji Uzmanına başvurmanızı öneririm. Bu tür yaralar oluştuğunda mutlaka o bölgenin temiz tutulması gerektiğini bir hastalara belirtiyoruz. Mutlaka kardeşleri özellikle birbirlerinden ayrı tutmaya özen gösteriyoruz. Yine ellerini bol su ve sabunla yıkamaları gerektiğini söylüyoruz. Çocuklarda özellikle küçük bir travma, sıyrık durumunda bu bölgenin temiz tutulmasına özen göstermelerini istiyoruz. İmpetigo hastalığı bir çocukta oluştuğunda aileleri endişe etmesinler. İlk olarak birinci basamak sağlık hizmetine başvurup gerekli tedaviyi alabilirler, hastalığın geçmemesi durumunda ise bir dermatoloji uzmanına başvurabilirler” diye konuştu.

“Sıcak ve nemli havalarda artış gösteren hastalığı, kötü hijyen şartları da tetiklemekte”

Hava sıcaklıklarının yanı sıra hijyeninde bu hastalığı tetiklediğini aktaran Bayram, “Sıcak ve nemli havalarda artış gösteren hastalığı, kötü hijyen şartları da tetiklemekte. Genellikle yüz, boyun, kollar ve bacaklar gibi vücudun açık bölgelerini tutmaktadır. İmpetigo dediğimiz bakteriyel deri enfeksiyonu; sarı bal renginde kabuklar ve içerisinde oluşan su kabarcıkları şeklinde gözükebilir. Eğer lezyon az ise genelde topikal dediğimiz sürme ilaçlar ile tedavi etmeye çalışıyoruz. Lezyon fazla ve hastalık şiddetli ise ağızdan antibiyotik tedavisi uyguluyoruz. Hastalığın geçme, iyileşme süreci aslında hastanın tedaviye uyumuna bağlı. Hijyen kurallarına uyup uymamasına bağlı. Bununla birlikte yine immün sisteminin ne kadar güçlü olduğuna bağlı. Yaklaşık 7-10 gün içerisinde lezyonlar gerilemeye başlar. Bu süre içerisinde hastaların, yakınları ile temasını azaltmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.