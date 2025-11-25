Sıcak havalar yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor: Meteoroloji'den uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu havanın etkisi altında olması öngörülüyor.

Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısının yanı sıra Antalya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Malatya ve Elazığ çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sis ve pus etkili olacak

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusunda ayrıca iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerine yakın, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Sağanak yağışın etkili olacağı bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın çoğunlukla güney yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette eseceği belirtiliyor.