Sıcak havalarda evcil hayvanlar için 7 önemli uyarı

Yaz mevsiminin etkisini artırdığı şu günlerde, insanlar kadar evcil hayvanlar da sıcak havalardan olumsuz etkileniyor. Eskişehir’de görev yapan Uzm. Veteriner Hekim Tuğçe Kara, özellikle kedi ve köpek sahiplerinin yaz aylarında dikkat etmesi gereken konulara dair önemli uyarılarda bulundu.

Sıcak havalardan dolayı hayvanların tıraş edilmesinin yanlış bir yaklaşım olduğunu belirten Kara, "Kedi ve köpeklerin tüyleri onlar için doğal bir yalıtım sağlar. Bu nedenle tıraş yalnızca zorunlu durumlarda yapılmalıdır" dedi.

Özellikle güneşin dik geldiği öğle saatlerinde köpeklerin dışarı çıkarılmaması gerektiğini vurgulayan Kara, yürüyüşlerin sabah erken ya da akşam saatlerinde yapılmasının daha sağlıklı olacağını söyledi. Ayrıca evde taze su kaplarının sık sık değiştirilmesi gerektiğini ve yazın bazı hayvanlarda iştahsızlığın normal karşılanabileceğini de ekledi.

Seyahat edecek hayvan sahiplerini de uyaran Kara, "Yeni çıkan ön yüzü plastik olan astronot tarzı taşıma çantaları yeterince hava almadığı için içeride sıcaklık birikiyor. Bu çantalar son derece sağlıksız. Kediler taşınırken mutlaka hava alan taşıma çantaları tercih edilmeli" diye konuştu.

Temizlik konusunda da bilgi veren Kara, kedilerin sık yıkanmaması gerektiğini, çünkü kendi dillerini kullanarak temizliklerini yaptıklarını belirtti. Yalnızca aşırı kirlenme, mantar enfeksiyonu ya da deri hastalıklarında yıkamanın zorunlu olduğunu, bu gibi durumlarda da veteriner önerisiyle ilaçlı şampuanlar kullanılmasının önem taşıdığını aktardı.

Köpekler içinse 3 haftada bir yıkama önerildiğini belirten Kara, uzun tüylü kedilerde oluşan düğümler nedeniyle derinin hava alamayabileceğini ve bu gibi durumlarda tıraşın gerekebileceğini ifade etti. Mantar gibi hastalıklarda da tedavi sürecini kolaylaştırmak için tıraş gerekebileceğini dile getirdi.

Uzm. Veteriner Hekim Kara, yaz aylarında evcil dostların sağlığı için bu önerilere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.