Sıcaklık Ege'de düşecek Marmara'da yükselecek

14 Ocak 2019

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar artarken, Ege Bölgesi'nde ise sıcaklıkların azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Akşam ve gece saatlerinde Tekirdağ çevreleri ile doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilen bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması öngörülüyor.

Sabah, bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus beklenen bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde yarın sıcaklıklar 8 ila 10 derece düşecek

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge, Balkanlar'dan gelen yeni yağışlı ve soğuk havanın etkisine girdi.

Bölge geneli bugün sağanak yağışlı geçecek.

Yarın ise sıcaklıkların, önce kuvvetli sağanak, zamanla kuzeyden esecek kuvvetli rüzgar nedeniyle bölge genelinde 8 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur, kuzey kesimleri ile yüksek kısımlarında kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Yağış miktarı

Öte yandan, son 4 günde Manisa'da metrekareye 214,2, İzmir'de 184,1 kilogram yağış düştü.

Bölgede bu sürede en fazla yağışı, metrekareye 266,4 kilogramla İzmir'in Kemalpaşa ilçesi aldı. Kemalpaşa'yı 260,9 kilogramla Bayındır, 258,4 kilogramla Buca ilçeleri takip etti.