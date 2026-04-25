Sıcaklık yükseliyor! Batı yazı, Doğu kışı yaşayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde normal seyredeceği tahmin ediliyor.

7 ile sağanak uyarısı

Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Erzincan, Ağrı, Iğdır, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğuda kar esareti devam edecek

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Yağışların Kars ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Fırtına ve çığ uyarısı

Öte yandan Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyor.