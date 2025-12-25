Sıcaklıklar 10 derece düşecek! Meteoroloji uyardı: Sibirya soğuğu geliyor

Sibirya üzerinden Karadeniz'e ulaşan soğuk hava dalgasının, yarından itibaren yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Yeni sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 4 ila 10 derece arasında düşeceği tahmin ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, İstanbul'da kar yağışı beklenmediğini, yağışların yağmur şeklinde olacağını belirtirken, yılbaşı döneminde de kentte kar öngörülmediğini ifade etti.

Ankara'da kar olabilir

Ankara'da yarın yağmur beklendiğini aktaran Çelik, hafta sonu ise yoğun olmamakla birlikte kar yağışının görülebileceğini söyledi. Kar yağışının özellikle Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Kızılcahamam çevrelerinde yer yer daha etkili olabileceğine dikkat çekti.

İzmir'de ise önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Çelik, kentte parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını kaydetti.

Çelik, Sibirya kaynaklı soğuk ve yağışlı sistemin özellikle Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da etkili olacağını, bu bölgelerde yer yer yoğun kar yağışı görülebileceğini söyledi.