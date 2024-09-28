Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek: Orhan Şen 'Sıradan bir hava olayı değil' diyerek uyardı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji'ye göre, pazar akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının bölgemizde 4 ila 8 derece düşmesi, İstanbul'da sıcaklıklarının 21 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir. Soğuk havanın perşembe bölgemizi terk edeceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle pazar gecesi ve pazartesi günü için uyarıda bulundu. Şen, pazar gecesi Trakya'dan başlayarak İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini belirtti. Pazartesi günü Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Antalya’da, salı günü ise Doğu Karadeniz bölgesinde yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Prof. Dr. Şen, İstanbul, Ankara, Konya, Antalya, Samsun gibi şehirlerde yüksek riskli hava koşullarına dikkat çekti.

Sıcaklıklar bir anda düşecek

Prof. Dr. Şen, bu denli ani sıcaklık değişiminin sıradan bir hava olayı olmadığını vurguladı.