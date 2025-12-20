Sıcaklıklar bir anda çakılacak: Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 20 Aralık 2025 hava durumu

Güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sakin bir hafta sonu beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) dikkat çeken bir "sert değişim" uyarısı geldi. Son tahminlere göre bugün ve Cumartesi günü yurt genelinde yağış öngörülmezken, yeni haftayla birlikte kış şartlarının etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji’nin yayımladığı son değerlendirmede, Türkiye’nin hafta sonunu iki farklı hava sisteminin etkisiyle geçireceği bildirildi.

Don ve buzlanmaya dikkat

Cumartesi günü ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalmayı sürdüreceği tahmin edilirken, gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ile yer yer yoğun sis oluşabileceği uyarısı yapıldı.

Pazar günü soğuk hava dalgasına girilecek

Pazar günü ise batıdan yurda giriş yapması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte Marmara ve Ege’de bulutluluk artacak ve yerel yağışlar görülebilecek. Doğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinde ise güneşli havanın devam edeceği öngörülüyor.

İç Anadalu'ya kuvvetli kar yağışı geliyor

Yeni haftayla birlikte kış koşullarının daha belirgin hale gelmesi bekleniyor. Pazartesi günü batı kesimlerde sağanak yağışların etkisini artıracağı, soğuk havanın İç Anadolu’ya ulaşmasıyla birlikte sezonun ilk kuvvetli kar yağışlarının görülebileceği ifade edildi. Özellikle Salı günü İç Anadolu’da hava sıcaklıklarının 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Yağışın henüz etkili olmadığı bölgelerde ise pus ve sisin ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın iç kesimleri ile İç Anadolu’da görüş mesafesinin azalacağı, Doğu Anadolu’da ise don olaylarının kuvvetleneceği kaydedildi.