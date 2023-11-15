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Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava geliyor

Türkiye geneli, yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hafta sonu da etkili olacak yağışla birlikte sıcaklıkların da düşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlı hava yarından itibaren yurdun geneline yayılacak. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışların kuvvetli olması bekleniyor.  Yağış, cuma günü batı kesimlerden ayrılsa da hafta sonu yeniden yurt genelinde etkili olacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde yağışın kar olarak düşebileceği belirtildi.

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş görülecek. İstanbul'da hafta sonu sıcaklığın 12-13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. 