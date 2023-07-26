Sıcaklıklar İstanbul'u kavuruyor

İstanbul'da etkisini artıran hava sıcaklığı kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken sahiller ve parklar ile şehrin işlek noktalarında sakinlik gözlendi.

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık bugün etkisini daha da artırdı.

Sıcak hava dalgasına bağlı olarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıktığı bazı yerlerde sıcaklık 37 dereceyi aşarken hissedilen sıcaklık da 40 derecenin üzerine çıktı.

Nem oranı yüzde 77'ye çıktı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, saat 14.46 itibarıyla hava sıcaklığı Şile'de 43,2, Eyüpsultan'da 41, Pendik/Ömerli Barajı'nda 40,6, Sancaktepe'de 40, Tuzla'da 39,9 derece ölçüldü.

Bazı bölgelerde nem oranının yüzde 77'lere kadar çıkmasıyla etkisini daha da hissettiren hava sıcaklığı İstanbullulara bunaltıcı bir gün yaşatıyor.

Uzmanlar ise güneş çarpmasına karşı vatandaşları uyararak, özellikle saat 11.00-16.00 arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtiyor.

Aşırı sıcak nedeniyle parklar ve sahiller ile kentin tarihi ve turistik noktalarında sakinlik gözlendi. Her gün yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlayan Taksim Meydanı, bunaltıcı sıcak nedeniyle sakin günlerinden birini yaşarken İstiklal Caddesi'nde yabancı turistler gezip alışveriş yaptı.

Sıcaktan bunalanlar Boğaz'ın Sarıyer bölümünde denize girerken bazı vatandaşlar ise parklarda ağaçların gölgesinde oturup serinlemeyi tercih etti.

Denizde serinlemek isteyenler soluğu Sarayburnu sahilinde aldı.

Oğluyla denize giren Ümit Erkek, sıcak havayı değerlendirmek istediklerini anlatarak, suyun buz gibi olduğunu, bu nedenle sıcaklığı hissetmediklerini söyledi.

Arkadaşlarıyla sahile gelen Yunus Çelik, suyun soğuk olduğunu, sıcak havada denize girerek rahatlamaya çalıştıklarını anlattı.

Denize girmek isteyenlerin diğer tercihi ise Bakırköy oldu. Bölgedeki çocuk parklarının boş kaldığı görülürken sıcak nedeniyle banklarda oturanlara rastlanmadı.

Vatandaşlar sahile akın etti

Yakınlarda plaj olmadığı için kayalık bölgede denize girdiğini kaydeden Ahmet Faydagel, "Burada girmek çok sağlıklı değil ama bugün hava çok sıcak. Şu an 40 dereceye yaklaştı. Ne yapalım, başka çaremiz yok." dedi.

Aşırı sıcak hava nedeniyle denize girmek isteyen bazı vatandaşlar ise Gürpınar sahilinde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar, sahildeki ağaç gölgelerinde dinlenmeyi tercih etti.

Bostancı sahili yetkililerin sıcak havaya yönelik uyarılarının ardından boş kaldı. Az sayıda kişi sahildeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Öte yandan bazı vatandaşlar da şapka ya da şemsiye kullanarak sıcaktan korunmaya çalıştı.