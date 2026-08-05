Sıcaklıklar yine zirvede: Termometreler 42 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürecek. Ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, kuzey kesimler ile Akdeniz'in iç bölgelerinde yer yer parçalı ve çok bulutlu gökyüzü görülecek.

Öğle ve akşam saatlerinde Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bunun dışında yurt genelinde yağış öngörülmüyor.

Güney ve doğuda sıcaklıklar yüksek seyredecek

Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini belirtirken, sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı. Güney ve doğu bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının Şanlıurfa'da 42, Diyarbakır ve Aydın'da 41, Denizli, Siirt ve Malatya'da ise 39 dereceye ulaşması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın yurdun büyük bölümünde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı özellikle Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.