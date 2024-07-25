Sıcaktan bunalan kadın kafede ağlama krizine girdi

Bursa'da üç kadın, serinlemek için gittikleri kafede vantilatör çalışmayınca aralarında tartışmaya başladı. Sıcaktan iyice bunalan kadınlardan biri ağlamaya başladı.

Kadınlardan biri ''Sıcaktan bunaldım, vantilatör de çalışmıyor'' derken diğeri ise ''İçim dışım su, ter'' ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre; bir süre yüksek sesle tartışan kadınlardan biri ağlama krizine girdi.

Sıcak nedeniyle hüngür hüngür ağlayan kadına arkadaşları ''Ortamı bozma; kalk, git eve'' diye seslendi.

Kafedeki yetkililer tarafından da uyarılan kadınların tam olarak neden tartıştıkları ise bilinmiyor.