Sicilya tatiline Etna darbesi: Yüzlerce uçuş iptal edildi

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Sicilya’da turizm sezonunun en yoğun dönemlerinden biri Etna’nın yeniden hareketlenmesiyle ulaşım krizine dönüştü. Volkanik külün hava sahasını etkilemesi üzerine Katanya Havalimanı’na gelen uçuşlara uygulanan kısıtlama uzatıldı.

Katanya, Taormina, Siracusa ve Sicilya’nın doğu kıyısındaki önemli tatil merkezlerine ulaşımda ana hava kapısı konumunda bulunuyor. Bu nedenle aksama yalnızca uçuşları değil, otel transferlerini, araç kiralamayı ve tatil planlarını da etkiliyor.

Yüzlerce uçuş iptal edildi veya yönlendirildi

Katanya Havalimanı işletmecisi, volkanik kül nedeniyle gelen uçuşların 15 Ağustos Cumartesi günü yerel saatle 02.00’ye kadar durdurulacağını açıkladı.

Etna’daki hareketlilik yaklaşık bir haftadır Sicilya hava trafiğini aksatıyor. Bu süreçte yüzlerce uçuş iptal edilirken çok sayıda sefer Palermo ve Comiso gibi alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Binlerce yolcu seyahat programını değiştirmek zorunda kaldı.

Başka havalimanlarına indirilen yolcular için ek kara yolculuğu ve transfer ihtiyacı doğması, Sicilya’nın ulaşım sistemi üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Volkanik kül, jet motorlarına zarar verebilmesi ve görüş mesafesini azaltması nedeniyle havacılık açısından ciddi risk oluşturuyor. Bu nedenle uçuş kararlarında Etna’dan çıkan külün yoğunluğu, yüksekliği ve rüzgârla hangi yöne taşındığı yakından takip ediliyor.

Tatil sezonunun en yoğun haftasında geldi

Etna kaynaklı aksamanın ağustos ortasına denk gelmesi turizm sektörü açısından etkiyi büyütüyor. Ferragosto tatili nedeniyle İtalya’da yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri yaşanırken Sicilya da yerli ve yabancı turistlerin en fazla tercih ettiği destinasyonlar arasında bulunuyor.

Katanya’daki kısıtlamaların uzaması halinde otellerden tur operatörlerine, araç kiralama şirketlerinden transfer hizmetlerine kadar geniş bir turizm zincirinin etkilenmesi bekleniyor.

Türkiye’den Sicilya’ya seyahat planlayan yolcular açısından da uçuşların son durumunu havalimanına gitmeden önce kontrol etmek önem taşıyor. Etna’daki faaliyet devam ettiği sürece aynı gün içinde yeni iptal, gecikme veya yönlendirme kararları alınabilir.

Etna, Sicilya’nın en önemli turistik simgelerinden biri olsa da aynı zamanda adanın hava ulaşımı için sürekli bir doğal risk oluşturuyor. Bu kez volkanın etkisi, yaz sezonunun tam ortasında yüzlerce uçuşun ve binlerce tatilcinin planını değiştirdi.