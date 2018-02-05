Şiddet mağduru 209 bin kişi ŞÖNİM'e başvurdu

05 Şubat 2018

Şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesi amacıyla 2013 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), binlerce insana umut oldu.

Bakanlığın verilerine göre, halihazırda Türkiye'nin 68 ilinde şiddetle mücadele görevini yürüten ŞÖNİM'lerden 5 yılda 157 bini kadın, 12 bini erkek, 40 bini çocuk olmak üzere toplam 209 bin mağdur vatandaşa hizmet verildi.

Şiddete karşı "tek elden" mücadele

Şiddetle mücadelenin tüm yönleriyle tek elden yürütüldüğü ŞÖNİM'lerdeş sadece şiddet mağduru vatandaşlara değil şiddet uygulamaya meyilli kişilere de uzmanlarca destek verildi. Başvuruda bulunanların görüşmeleri, güvenli bir ortamda ve özel yöntemler ile gerçekleştirildi.

Görüşmelerden sonra hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen kişiler, şartlarına göre ya konukevlerine ya da geçici olarak ilk kabul birimlerine yerleştirildi.

Merkezlerde, şiddet mağdurlarına gerektiğinde koruma kararı alınması için talepte bulunulması, mağdurların sağlık raporlarının alınması ve tedavileri sürecinde sağlık kuruluşlarından öncelikli yararlandırılması, uygun yönlendirme ve rehberlik çalışmalarının yürütülmesi gibi birçok alanda da destek verildi.

Bakanlık, şiddetle etkin mücadele kapsamında 13 ilde daha ŞÖNİM kuracak.

Kaynak: AA