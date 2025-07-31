Sıfır araç aldı, ceza yiyince gerçekle yüzleşti

Kocaeli Derince'de esnaflık yapan Murat Erdoğan, üç ay önce İzmit'ten aldığı sıfır araç yüzünden mağduriyet yaşadığını öne sürdü.

Aracın noter işlemlerini geçici evrakla tamamlayan Erdoğan, ruhsat çıkarmak için gittiği sırada trafik denetimine takıldı.

Denetimde, sıfır kilometre olarak aldığı aracın muayenesinin geçmiş olduğu tespit edilince 4 bin 200 TL ceza kesildi.

'Ruhsatı alamadığım için muayeneye gidemedim'

Murat Erdoğan, ruhsatını alamadığı için aracı muayeneye götüremediğini, muayeneye gidemediği için de ruhsat çıkaramadığını savundu.

Erdoğan, "Bu aracı kampanya kapsamında 1 milyon 300 bin TL'ye aldım. Ancak bayide uzun süre bekletildiği için muayenesi yapılmamış. Aynı bayiden 2017'de aldığım aracın da motoru 10. kilometrede yandı. O zaman dava açtım ve kazandım. Şimdi ikinci kez aynı bayiden mağdur ediliyorum" diyerek duruma tepki gösterdi.

'1 aydır aracı kullanıyorum ama...'

Yaşadığı mağduriyetin giderilmesini isteyen Murat Erdoğan, "Arabayı bayiden aldıktan sonra ruhsatı alabilmem için bana 1 aylık geçici belge verildi. Ruhsatı almak için notere gittim ancak orada aracın muayenesinin olmadığını öğrendim. Tekrardan bayiye gidip durumu söyledim ancak bana yardımcı olmadılar. Normalde bayiden alınan aracın 1 sene muayenesi olması gerekiyor. 1 aydır aracı kullanıyorum ama aracın ruhsatını hâlâ alamadım, mağdurum. Aracın muayenesi olmadığı için trafikte 4 bin 200 ceza yedim" diye konuştu.