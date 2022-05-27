Sıfır gümrükle 400 bin ton şeker ithalatı kararı
400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre 400 bin ton kamış veya pancar şekeri sıfır gümrükle ithal edilecek.
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Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı, şeker fiyatlarında yaşanan artışlar üzerine önceki yazılı açıklamayla şeker ithalatına yönelik çalışma başlatıldığını açıklamıştı.
İthalatla birlikte piyasa dengesinin sağlanması ve spekülatif hareketlerin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilmişti.
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