  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Sıfır gümrükle 400 bin ton şeker ithalatı kararı
Takip Et

Sıfır gümrükle 400 bin ton şeker ithalatı kararı

400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre 400 bin ton kamış veya pancar şekeri sıfır gümrükle ithal edilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı, şeker fiyatlarında yaşanan artışlar üzerine önceki yazılı açıklamayla şeker ithalatına yönelik çalışma başlatıldığını açıklamıştı.

İthalatla birlikte piyasa dengesinin sağlanması ve spekülatif hareketlerin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilmişti.

Alkollü içecekler ve sigarada ÖTV oranı artırıldıAlkollü içecekler ve sigarada ÖTV oranı artırıldıGündem

 

Alkollü içecekler ve sigarada ÖTV oranı artırıldı

Türkiye Haberleri

Alkollü içecekler ve sigarada ÖTV oranı artırıldı
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye