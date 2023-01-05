Sigara fiyatlarına zam geldi
Sigara fiyatlarına zam geldi. Yaklaşık 3,5 lira ile 4,5 lira arasında yapılan zam sonrası en ucuz sigara 30 lira olacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası tütünde maktu vergi oranı yüzde 22,3 arttı.
Vergi artışı sonrası sigara firmaları da zam yaptı.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu'nun açıklamasına göre, sigara çeşitlerine 3,5 lira ile 4,5 lira arasında zam yapıldı.
Fiyat artışı sonrası en ucuz sigara 30 liraya çıkarken, zam oranı yüzde 13 olarak gerçekleşti.