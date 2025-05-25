Sigara satışında kart komisyonu alan işletmelere yaptırım geliyor

Sigara alımlarında kredi kartı kullanımına ek ücret talep eden iş yerlerine yönelik Ticaret Bakanlığı ve BDDK harekete geçti. Uygulama mevzuata aykırı sayılacak.

Son dönemde bazı marketlerde sigara alımında “kartla ödeme komisyonu” adı altında 4 TL’ye varan ek ücret talep edildiği, kimi işletmelerin müşterileri başka ürünleri de satın almaya yönlendirdiği şikayetleri artış göstermişti.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca, üye işyerleri kart hamillerinden kart kullanımı nedeniyle herhangi bir komisyon veya ek ücret talep edemez. Bu düzenleme, kartlı ödeme sisteminin şeffaf ve tüketici lehine işlemesini sağlamayı hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı ve BDDK tarafından yapılan açıklamada, bu kurala uymayan iş yerlerinin bankalarla olan üye iş yeri sözleşmelerinin feshedileceği ve gerekirse işletmeler hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.