Sigara şirketi, sigaradan ölen kişi için tazminat ödeyecek!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, uluslararası bir sigara şirketini manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Sigara şirketi, sigara kullanımından ötürü kronik akciğer hastalığına yakalanarak hayatını kaybeden Adnan Yılmazel'in kızı Senem Ülküm Yılmazel'e 500 bin TL manevi tazminat ödeyecek.

Yılmazel, Ankara 11. Tüketici Mahkemesinde 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Adnan Yılmazel, 2017 yılında Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle hayatını kaybetmişti.

"Sigaraya eklenen kimyasalların etkisiyle bağımlı oldu"

Senem Ülküm Yılmazel, babasının 50 yıldan fazla aynı marka sigarayı kullandığı, sigara içeriğindeki nikotin ve benzeri maddeler nedeniyle bağımlılıktan kurtulamadığı ve sigaranın etkileri nedeniyle vefat ettiği gerekçesiyle sigara şirketi hakkında dava açmıştı.

İlk derece mahkemesi, sigara şirketinin davacıya 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Ardından ise, taraflar dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi'ne taşıdı.

Daire kararında, ilgili markanın sigarasını kullanan davacının babasının, tütün ve sigaraya eklenen başkaca kimyasalların da etkisiyle bağımlı olduğu, uzun yıllardır kullanım sonrasında KOAH'a yakalanan davacı yakınının vefat ettiğini hatırlattı.

"Güvenli ürünler üretmekle yükümlüler"

Kararda, Amerika Yüksek Mahkemesi tarafından görülen davalardan da örnekler verildi.

Davacının babasının 50 yıldan uzun süre sigara kullandığının tanık beyanları ve dosyadaki delillerden sabit olduğuna işaret edilen kararda, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun'a göre, üreticilerin, insan sağlığı açısından asgari güvenlik koşullarını sağlayan güvenli ürünler üretmekle yükümlü olduğu vurgulandı.

Kararda, tüketicilerin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda da "Hakim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir." düzenlemesinin bulunduğu hatırlatıldı.

Tazminat ödemeye mâhkum edildi

Kararda, ölüme neden olacak kadar ayıplı olduğunu bildiği ürünü kayıtsızlık düzeyinde üretim ve satışını yapan şirketin, eyleminin ulusal ve uluslar üstü mevzuat ile kayıtsız ve şartsız koruma altına alınmış olan yaşam hakkına doğrudan bir müdahale teşkil ettiğinin vurgulandı. Davalının kusurlu olduğunun kabulünün gerektiği bildirildi.

Daire, ilk derece mahkemesince davacı için belirlenen manevi tazminat tutarının düşük olduğunu belirterek, sigara şirketinin davacıya 500 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.