Sigara zamları devam ediyor: BAT sigara grubu ürünlerine de 5 lira zam geldi

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, British American Tobacco (BAT) grubundaki sigaralara fiyat artışı uygulandığını duyurdu.

Buna göre, söz konusu gruptaki sigaraların fiyatları 5 lira artırıldı. Zamlı fiyatların 5 Haziran'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Fiyat artışının ardından gruptaki en düşük fiyatlı sigara 105 liraya, en yüksek fiyatlı sigara ise 120 liraya yükseldi.

BAT grubu, bu yıl ikinci kez fiyat artışına gitmiş oldu.