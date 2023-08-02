Sigaraya 10 lira birden zam geldi

Sigaraya, bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Bugün itibariyle Philip Morris bünyesinde olan Marlboro grubu da fiyat artışlarına dahil oldu. Marlboro Roll 50 tütün fiyatı, önceki fiyatı olan 45 TL'den 55 TL'ye yükseldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Erol Dündar, sosyal medyadan fiyat listesini paylaştı: