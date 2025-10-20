Sigaraya bir zam daha! Imperial Tobacco fiyat listesi güncellendi (21 Ekim 2025)

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 20 Ekim 2025 itibarıyla grubun ürünlerine zam geldiğini duyurdu.

Dündar’ın açıklamasına göre, Imperial Tobacco grubunda en ucuz sigara 88 TL’den, en pahalı ürün ise 105 TL’den satılmaya başlandı. Böylece piyasadaki tüm büyük sigara gruplarında fiyatlar güncellenmiş oldu.

Geçtiğimiz hafta PM, CB ve JTI gruplarına da zam gelmişti. PM grubu ürünlerindeki fiyat artışları 16 Ekim’de, CB ve JTI gruplarındaki zamlar ise 17 Ekim’de yürürlüğe girmişti.