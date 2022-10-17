Sigaraya yeni zam

Üç ana sigara üreticisi grup güncel fiyat listelerini yayınladı.

Böylece tüm sigara markalarına zam geldiği belli oldu. Gelen 2 liralık zam ile en pahalı sigara fiyatı 48 liraya yükseldi.

Sigara zammına ilişkin açıklama Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından sosyal medya üzerinden yapıldı.

Bu yıl sigalara altıncı kez zam yapılırken, en son temmuz ayında fiyat artışı yapılmıştı.