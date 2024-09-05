SİGARAYA ZAM 6 EYLÜL: Bir sigara grubuna daha zam geldi! Güncel sigara fiyatları
SİGARA ZAMMI SON DAKİKA: Sigaraya zam Eylül ayının ilk haftasıyla birlikte yine gündemde...Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Philip Morris (PM) sigara grubundan sonra JTI grubuna da zam geldiğini duyurdu. Buna göre, bu sigara grubunda en düşük fiyat 67 TL ve en yüksek fiyatı ise 165 TL oldu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTİ sigara grubuna da zam geldiğini sosyal medya hesabı X'ten "Jti #sigara grubuna #ZamGeldi zam yağmuru devam ediyor" sözleriyle duyurdu.
Buna göre, bu sigara grubunda en düşük fiyat 67 TL ve en yüksek fiyatı ise 165 TL oldu. Zamlı fiyatlar 6 Eylül’den itibaren geçerli olacak.
Philip Morris sigara grubuna da zam
Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğini duyurmuştu. Sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL; en ucuzu ise 72 lira olmuştu.