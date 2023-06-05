Sigaraya zam geldi
Son zam yılbaşında yapılmıştı. Şimdi bir zam daha geldi. Zamlarla birlikte 33 TL’ye satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL bandında satışa sunulmuş olacak.
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Son zam yılbaşında yapılmıştı. Şimdi bir zam daha geldi.
Zamlarla birlikte 33 TL’ye satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL bandında satışa sunulmuş olacak.
Philip Morris grubu tüm ürünlere 5 TL zam geldiği öğrenildi.
Öte yandan Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş bugün sosyal medya hesabından, "Pm Marlboro grubuna 5 tl zam geçişi oldu" paylaşımında bulundu.
Pm Marlboro grubuna 5 tl zam geçişi oldu— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) June 5, 2023