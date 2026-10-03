Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bazı haber sitelerinde sigaraya 20 TL zam yapılacağı iddia ediliyor. İddiaya göre Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun teklifi taslağıyla sigara, şekerli içecek ve yüksek kalorili atıştırmalıklara yeni katkı payı alınacak. Paylaşımların artmasının ardından vatandaşlar "Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi" diye soruyor.

Sigaraya zam geldi mi?

Hayır, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü itibarıyla sigaraya zam gelmiş değil. Resmi organlardan fiyat artışı duyurulmuş değil.

Kanun teklifi yasalaştığı takdirde fiyat artışı gerçekleşecek.