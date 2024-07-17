Sigorta şirketlerinden gurbetçilere 'yeşil kart' uyarısı

Gurbet Kasko Kurucusu Abdulcelil Alkış, yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye’ye araçla seyahate çıktıklarında dikkat etmeleri gereken sigorta konularıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yeşil kart sisteminin nasıl işlediğine ve bu konuda nelere dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Alkış, vatandaşları mağduriyet yaşamamaları konusunda uyardı.

Yeşil kart sisteminin, Avrupa ülkeleri arasında geçerli olan ve seyahat edilen ülkede ayrı bir trafik sigortası yaptırma zorunluluğunu ortadan kaldıran bir uygulama olduğunu vurgulayan Alkış, "Ancak bu sistemin önemli bir detayı var. Yeşil kart, gidilen ülkede o ülkenin trafik sigortası limitlerine tabidir. Bu durumda, Almanya'dan Türkiye’ye araçla gelen gurbetçiler, Türkiye'deki sigorta limitleri olan 200 bin TL ile sınırlı kalıyor. Yasal olarak, Alman sigorta şirketleri Türkiye'de meydana gelen bir kazada en fazla 200 bin TL ödemekle yükümlü. Bu tutarın üzerindeki zararlar için ödeme yapmaları zorunlu değil ve bu noktada tamamen sigorta şirketlerinin inisiyatifi devreye giriyor" dedi.

Bazı sigorta şirketlerinin belirli müşterilerine 200 bin TL üzeri ödemeler yapabilse de bunun yaygın bir uygulama olmadığını kaydeden Alkış, "Avrupalı şirketlerinin, Türkiye’yi kapsam dışına çıkarma yarışına girdiklerine ve bazlarının 'Avrupa kıtası, Asya kıtası' gibi coğrafi muafiyetler eklediklerine hep birlikte şahit oluyoruz. O yüzden olası büyük bir hasarda inisiyatif kullanacaklarını beklemek fazla iyimser bir durum olur" ifadelerini kullandı.

Gurbetçilerin Türkiye'ye gelirken sigorta şirketlerinden yeşil kartlarının Türkiye'yi kapsayıp kapsamadığını yazılı olarak teyit etmelerini ve ek teminat satın almalarını öneren Alkış, 'Gurbet Kasko' üzerinden hızlı ve uygun fiyatlı sigorta çözümleri sunarak, gurbetçilerin sınır kapılarında beklemeden ve mağduriyet yaşamadan sigorta ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini söyledi.

25 milyon TL'ye kadar güvence

Anlaşmalı sigorta şirketleri üzerinden 25 milyon liraya kadar güvence sağladıklarını vurgulayan Abdulcelil Alkış, şöyle devam etti: "Böylece gurbetçilerimiz, limitin üstünde bir zarar durumunda mağduriyet yaşamadan sigorta güvencesinden faydalanabiliyor. Sınırda yapılan sigortalara göre yüzde 50’den fazla fiyat avantajı sunuyoruz. Ayrıca, online sigorta hizmetleriyle gurbetçilerin yola çıkmadan önce 1, 3, 6 ve 12 aylık seçeneklerle zorunlu trafik sigortası düzenleyebiliyoruz ve hızlıca ulaştırıyoruz."

Sigorta mağduriyetleri ve çözümler

Sınırda yeşil kartlarında Türkiye'nin hariç bırakıldığını fark etmeyen gurbetçilerin sigortalarının var olduğunu düşünseler de kaza durumunda ödemelerin yapılmadığını öğrendiklerini belirten Alkış, "Özellikle sadece Avrupa kıtası için geçerli olan sigortaların diğer kıtalardaki hasarları ödememesi gibi durumlarla sıkça karşılaşılıyor. Türkiye'de sınırda yapılan sigortalar ise 200 bin lira limitli olup, bu limitin üstünde bir hasar gerçekleştiğinde gurbetçiler karşı tarafın araçlarında oluşan zararı ceplerinden ödemek zorunda kalıyor" diye konuştu.

Gurbet Kasko'nun sunduğu çeşitli hizmetlerle gurbetçilerin yanında olduğunu dile getiren Alkış, şu bilgileri verdi: "Kapsamlı Sigorta Seçenekleri; 25 milyon liraya kadar güvence sunan anlaşmalı sigorta şirketleri ile çalışarak gurbetçilerin limit üstü zararlarını karşılıyor. Online Sigorta Hizmeti; gurbetçiler yola çıkmadan önce 1, 3, 6 ve 12 aylık seçeneklerle zorunlu trafik sigortası düzenleniyor ve hızlıca ulaştırılıyor. Fiyat Avantajı; sınırda yapılan sigortalara göre yüzde 50’den fazla fiyat avantajı sunuluyor. Olası kazalarda 7/24 destek ve ücretsiz yol yardımı çekici hizmeti sağlanıyor."

30 yıllık tecrübe ve güven

Alkış, 30 yıllık tecrübe ile gurbetçilerin yolculuklarını güvenli ve huzurlu hale getirmek için kusursuz bir deneyim oluşturduklarını belirterek, "Geçen sene Türkiye’de ilk olarak yabancı plakalara kasko yapmaya başladık. Bu yıl ise ihtiyari mali mesuliyet (IMM) sigortası yapıyoruz" dedi.