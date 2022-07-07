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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kuruluna atamalar

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına Mehmet Akif Eroğlu atandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Türker Gürsoy, ikinci başkanı Ali Gürsoy ve üye Ender Şenol görevden alındı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına Mehmet Akif Eroğlu, İkinci başkanlığa Davut Menteş, üyeliklere ise Yusuf Dinç ve Mahmut Güngör atandı.

Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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