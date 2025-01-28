Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a 'örgüt üyeliği'nden hapis cezası
Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın yargılandığı davada bugün karar çıktı. Mahkeme, belediye başkanına 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan altı yıl üç ay hapis cezası verdi.
Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davanın karar duruşması bugün Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Karar duruşmasına tutuksuz sanık Alağaş katılmazken, avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Alağaş'ın avukatları savunmalarında, müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraati yönünde karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değerini göz önüne alarak, sanık Alağaş'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırılmasına karar verdi.