TOKİ bugün Van'da 6 bin 803, Siirt'te ise 1607 dair için kura çekimi gerçekleştirdi. Kura biter bitmez vatandaşlar sonuç tarihi aramasını hızlandırdı.

On binlerce kişi sonucu öğrenmek adına "Siirt ve Van TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

Siirt ve Van TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Siirt ve Van kura sonuçları ilan edilmedi. Yaşanan yoğunluktan dolayı sonuçlar geç açıklanabiliyor. Akşam saatlerinde ya da yarın sabah saatlerinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

Vatandaşlar sonuçlara e-Devlet üzerinden ya da TOKİ resmi sitesinden ulaşabilecek.

Kura çekimi, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta ise Batman ile devam edecek. TOKİ'nin duyuracağı takvimle kura çekimleri sürecek.