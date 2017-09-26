Siirt'te 'ByLock' operasyonu: 27 gözaltı

26 Eylül 2017

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 kişinin gözaltına alınması amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.

Aralarında emniyet personeli, özel şirket çalışanları ve kamu kurum çalışanlarının da bulunduğu kişilere yönelik Siirt ile Adana, Ankara, Çorum, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Konya, Osmaniye ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanan ve haklarında çeşitli suç isnadı ve ifadeler bulunan 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli diğer 6 kişiyi yakalama çalışmaları ve gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA