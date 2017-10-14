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Siirt'te patlama: 5 asker yaralı

Siirt' in Şirvan ilçesi kırsalında askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 5 asker yaralandı.

Siirt'te patlama: 5 asker yaralı
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Siirt'in Şirvan ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen el yapımı patlayıcının askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üçyol mevkisinde askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce daha önce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamada, 4'ü hafif olmak üzere 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kaynak: AA

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