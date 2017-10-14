Siirt'te patlama: 5 asker yaralı
Siirt' in Şirvan ilçesi kırsalında askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 5 asker yaralandı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen el yapımı patlayıcının askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 5 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Üçyol mevkisinde askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce daha önce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Patlamada, 4'ü hafif olmak üzere 5 asker yaralandı.
Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA