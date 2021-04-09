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Siirt'teki operasyonda bir asker şehit oldu

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir asker şehit düştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu" düzenlendi.

Terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta, İl Jandarma Komutanlığında görevli bir uzman çavuş ağır yaralandı.

Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit oldu.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

 

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