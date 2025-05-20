Şikayetvar: MHRS şikayetleri yüzde 53 arttı

Şikayetvar platformunun verilerine göre MHRS ile ilgili şikayetler Nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 53 arttı. Randevu bulamayan yurttaşlar, çözümü özel hastanelerde aramak zorunda kaldıklarını söylüyor.

Verilere göre, Mart ayında platforma 70 başvuru yapılırken, bu sayı Nisan ayında 107’ye yükseldi. En yaygın şikayetler arasında, randevuların haftalar sonrasına verilmesi, talep oluşturulamaması, randevuların iptal edilmesi ve sistemin işlemez hale gelmesi yer aldı.

“Randevu alamayan özel hastaneye mecbur kalıyor”

Şikayetlerde özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, hamileler, çocuklar ve yaşlılar gibi düzenli sağlık takibi gerektiren grupların mağduriyetinin arttığı vurgulanıyor. Vatandaşlar, MHRS ve 182 üzerinden randevu alınamaması nedeniyle özel hastanelere yönelmek zorunda kaldıklarını, bunun da ciddi mali yükler oluşturduğunu aktarıyor.

Örnek şikayetlerde dikkat çeken ifadelerden bazıları şöyle:

* Aylardır cildiye randevusu alamıyorum, özel hastane 2 bin TL istiyor. Öğrenciyim, ödeyemem.

* Randevuya 3 gün kala iptal ediyorlar. Sistem güven vermiyor.

* Kalp damar cerrahisi için haftalardır talep oluşturuyorum, sistem beni özel hastaneye itiyor.

* 1 yıldır endodonti randevusu alamıyorum. Hasta olmak bile artık lüks.”

* Randevu aldım, sistemden silindi. Bir buçuk aydır uğraşıyorum.”



Uzmanlık gerektiren branşlarda erişim daha zor

Özellikle göz hastalıkları, cildiye, kardiyoloji, endodonti ve fizik tedavi gibi uzmanlık alanlarında randevu taleplerinin sistem üzerinden karşılanamadığı şikayetlerde öne çıkıyor. Vatandaşlar, taleplerinin işleme alınmaması, randevu alamadıkları halde tekrar talep oluşturamamaları gibi sistemsel sorunlara çözüm bekliyor.