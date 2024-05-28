Sikorski: "Bırakalım Putin ne yapacağımızı merak etsin."
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna'ya asker gönderme ihtimaline ilişkin, "Hiçbir seçeneği göz ardı etmemeliyiz." dedi. Sikorski, Ukrayna'ya asker gönderilmesine ilişkinbasına açıklamalarda bulundu.
AA
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Bir basın mensubunun, Polonya askerlerinin Ukrayna'ya gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin yönelttiği soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, "Hiçbir seçeneği göz ardı etmemeliyiz. Bırakalım (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ne yapacağımızı merak etsin." ifadesini kullandı.
Öte yandan Polonya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Janusz Sejmej, Ukrayna'ya asker gönderilip gönderilmeme konusunda 'bilgisi olmadığını' söyledi.