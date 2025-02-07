Sıla bebek davası: Karar açıklandı!

Tekirdağ'da cinsel istismar ve kafa travması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sıla bebeğin ölümüne ilişkin görülen davada karar açıklandı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanıklar son kez savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, yapılan savunmaların ardından hükmünü açıkladı.

Sanıkların cezaları belli oldu

Mahkeme, anne Bakiye Y.'yi öldürme suçundan 24 yıl, suç delillerini karartmaktan 3 yıl, suçu bildirmeme suçundan ise 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan G.K. cinsel istismar suçundan 7 yıl, K.A. cinsel istismar suçundan 7 yıl ve öldürme suçundan 7 yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezası aldı. Diğer sanıklar Kanı. A. ve Sanlı Ö. ise beraat etti.

Mahkemenin kararının ardından taraflar duruşma salonundan ayrıldı.

İddianamedeki suçlamalar

İddianamede, anne Bakiye Yeniçeri (29) hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 67 yıl, komşu Kani A. (32) hakkında "nitelikli cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti.

G.K. (14) için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 66 yıl, K.A. (13) için ise "nitelikli cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl hapis cezası istenmiş, ayrıca "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Sanık Sanlı Ö. (57) ise, "suçu bildirmeme" suçundan yargılanmıştı.

5 Şubat'ta görülen davanın ikinci duruşmasında Bakiye Yeniçeri için istenen akıl sağlığı raporunda, annenin akıl sağlığının yerinde olduğu belirtilmişti.