Sıla bebek olayında tutuklu çocuklar ile keşif yapıldı

Türkiye, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra ölü olarak bulunan Narin Güran'ı konuşurken, bir korkunç haber de Tekirdağ'dan gelmiş 2 yaşındaki bir kız bebeğin şiddet ve cinsel istismara uğradığı öğrenilmişti.

Komşu çoçuklar tutuklanmıştı

Malkara ilçesinde yaşanan olay sonrası ağır yaralanan Sıla bebek yoğun bakımda tedavi altına alınırken, olayla ilgili yaşları 13 ve 14 arasında değişen 2 komşu çocuk tutulanmıştı.

Bugün zanlı çocuklar 14 yaşındaki G.A. ve 13 yaşındaki K.A., tutuklu bulundukları cezaevinden olayın yaşandığı eve getirilerek yer gösterme ve tatbikat işlemi yapıldı.

Geniş güvenlik önlemi alındı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geniş güvenlik önlemleri alırken olayın meydana geldiği evin bulunduğu sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yaklaşık iki saat süren keşif sonrası iki çocuk tekrar cezaevine götürüldü.