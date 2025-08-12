Silah bırakma sürecinde yasal altyapı hazırlığı: Tutukluların tahliyesi gündeme gelecek

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararıyla birlikte, Türkiye'de yeni bir sürece girildi. Süreçle ilgili yasal düzenlemelerin hazırlığı TBMM Komisyonu'nda başladı.

Öte yandan AK Parti, örgüt üyelerinin Türkiye'ye dönüşü, topluma kazandırılması, örgüt üyeliğine ilişkin yasal düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

TBMM'de kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ise bugün saa 14.00'da üçüncü kez toplanacak. Komisyona AK Parti, CHP ve DEM Parti üye isim bildirirken; İYİ Parti üye vermeyeceğini açıklamıştı.

Basına açık gerçekleşecek

Komisyonun ikinci toplantısı geçtiğimiz hafta cuma yapılmıştı. Gizlilik kararı alınan toplantı basına kapalı gerçekleşmişti. Toplantıda MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sunum yapmıştı.

Bugünkü toplantının ise basına açık gerçekleşeceği açıklandı. Ayrıca, siyasi partiler, komisyona davet edilecek ve görüşüne başvurulmasını istedikleri kişi ve kurumları belirterek önerilerini sunacak.

Komisyonun özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde görüşmeler yapılıp yapılmayacağını da karar vermesi öngörülüyor.

"Öcalan, komisyon üyeleriyle görüşmek istiyor" iddiası

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, komisyon üyeleri ile görüşmek istediği iddiası kulislere yansımıştı. CHP'nin bu talebe sıcak bakmadığı belirtilirken; bu konunun komisyonda tartışılması bekleniyor.

Komisyon, eğer görev süresi uzatılmazsa aralık sonuna kadar çalışacak. Komisyonun gerekli görüşmelerin ardından yapılması gereken yasal düzenlemeleri gündemine alması bekleniyor.

Yasa teklifi çalışmaları devam ediyor

Öte yandan AK Parti, süreci yasal zemine oturtmak için yasa teklifiyle ilgili çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

AK Parti'nin önümüzdeki günlerde komisyona sürece ilişkin "müstakil" özel bir yasa hazırlanması önerisinde bulunacağı öne sürüldü.

Türk Ceza Kanunu'nda kendini fesheden "terör örgütlerine" ilişkin bir hüküm yer almadığı için, böyle bir yasa çalışması yapılacağı da belirtiliyor.

AK Parti kurmayları, bunun gerekçesini hem "Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermesini" teşvik edici bir adım olmasına hem de Anayasa'nın 10. maddesindeki "eşitlik ilkesine" aykırılık yaratma hedefiyle açıklıyor. Bu sebeple de "tüm terör örgütlerinin" yararlanabileceği bir düzenleme öngörüldüğünü kaydediliyor.

"PKK'nın fesih kararı"na özel bir yasa teklifi hazırlanmayacak olsa da, yasanın gerekçesinde, örgütün fesih ve silah bırakma kararına atıf olacak.

Muhalif partiler ise Türk Ceza, İnfaz ve Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklik olması gerektiğini kaydediyor.

Tutukluların tahliyesi gündeme gelecek

Yasa teklifine göre, "terör örgütünün varlığına son verdiğinin devlet birimleri tarafından doğrulanması" halinde; terör örgütü üyeliği, yardım yataklık gibi suçlardan yargılananların yargılamaları durdurulacak. Bunun yanında tutukluların tahliyesi de gündeme gelecek.

Fesih kararı terör örgütlerinin tutuklu üyeleri dahil suça karışmış üyeleri, insan öldürme, öldürmeye azmettirme, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı gibi adi suç işlemişlerse, mevcut Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre yargılanacak. Terör suçundan ceza almayacak.

AK Partili kaynaklar yasa teklifinin Türkiye'ye dönen örgüt üyelerinin hukuki durumu, bunlardan suça karışmayanların topluma kazandırılması, psikolojik ve eğitim desteği verilmesi, durumu uygun olanlara meslek edindirme desteği sağlanması gibi düzenlemeleri içermesi bekleniyor.

Ayrıca, terör suçları ile ilgili mevcut yasalardaki "ağırlaştırıcı" hükümlerin kaldırılması, adi suça karışmayan terör örgütü üyeleri hakkındaki yargılamanın durdurulması, haklarında adi suçlar kapsamında soruşturma, kovuşturma yürütülenlerin ise sadece bu suçlardan yargılanması düzenlemeleri de gündeme gelecek.