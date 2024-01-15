Silah kaçakçılarına 'Mercek-9' operasyonu: 2 bin 36 gözaltı
Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 78 ilde düzenlenen Mercek-9 operasyonlarında 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı.
Açıklamayı İçişleri Bakani Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı.
Ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçıları yönelik 78 ilde eş zamanlı olarak çalışmalar başladı.
Mercek operasyonları kapsamında 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı. 1230 ruhsatsız tabanca, 163 kurusıkı tabanca, 50 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği, toplam bin 668 silah ele geçirildi.
Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. onları adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadesini kullandı.