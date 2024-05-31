Ukrayna'ya NATO askerlerini gönderme ve NATO silahlarının Rusya topraklarına yönelik kullanılması konusunda açıklama yapan Antonio Tajani, "İtalyan hükümetinin pozisyonu son derece net. İtalya, Ukrayna'nın kendi bağımsızlığını savunmasına yardım ediyor ve edecek de. Dolayısıyla mali ve askeri açıdan yardım etmeyi sürdüreceğiz. Şurası açık ki herhangi bir İtalyan askerini, Ukrayna topraklarında savaşmaya göndermeyeceğiz. Aynı şekilde silahlarımız, Ukrayna toprakları dışında kullanılamaz çünkü anayasamızın 11. maddesi bunu engellemektedir. Rusya ile savaş halinde değiliz. Biz sadece Ukrayna'nın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü savunmakla ilgileniyoruz ve bunu büyük kararlılıkla yapacağız" ifadelerini kullandı.

Amaç, Putin'i barış masasına oturtmak

Tajani, amaçlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i barış masasına oturtmak olduğunu ve Ukrayna'nın bağımsızlığını garanti eden adil bir barışa ulaşmak olduğunu dile getirdi ve ekledi: "Biz, Ukrayna'nın savunulmasından ve hava savunma araçlarının sağlanmasından yanayız. Ukrayna'ya daha önce gönderdiğimiz Samp-T hava savunma füzelerinden daha fazla temin edebiliriz ancak bu silahların Ukrayna içinde savunma maksatlı kullanılması büyük önem taşıyor."