Silahlı kavgaya müdahale ederken yaralanan polisten acı haber
İzmir Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru Mehmet Tozun, 20 Kasım'da bir silahlı kavga ihbarı sonrasında olay yerine gitmiş ve burada yaralanmıştı. Şüpheli şahsın ateşli silahla saldırması sonucunda hastaneye kaldırılan Tozun, yaşam savaşını kaybetti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Seferihisar'daki silaklı kavgaya müdahale etmek üzere olay yerine giden polis memuru Mehmet Tozun, şüpheli şahsın silahından çıkan kurşunla yaralanmıştı.
Gösterilen tüm çabaya rağmen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tozun için açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Derin üzüntü içindeyiz. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" dedi.