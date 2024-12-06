Silahlı kavgaya müdahale ederken yaralanan polisten acı haber

Seferihisar'daki silaklı kavgaya müdahale etmek üzere olay yerine giden polis memuru Mehmet Tozun, şüpheli şahsın silahından çıkan kurşunla yaralanmıştı.

Gösterilen tüm çabaya rağmen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tozun için açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Derin üzüntü içindeyiz. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" dedi.